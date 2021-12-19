Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örecek

Parlamentonun Ulusal Savunma ve Dışişleri Komitesi toplantısında konuşan Theodorikakos, Evros kentinin kuzeyindeki Kastanis yakınlarındaki tel örgülerin onarılmasının yanı sıra Feres yakınları çevresinde de 26 kilometre uzunluğunda ek duvar örüleceğini söyledi.

Theodorikakos, bu tedbirlerle Yunanistan sınırını korumayı ve yasadışı göç akışını engellemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Theodorikakos, "Evros'ta Mart 2020'de yaşananları herkes biliyor. Olay, yasadışı göçmenlerin ve sığınmacıların Yunanistan'a spontan bir şekilde girme girişimi değildi. Bu, Türk yöneticilerin yasadışı göçmenleri kullanarak yürürttüğü bir operasyondu, açıkça Yunan sınırlarını geniş bir şekilde ihlal etme niyeti taşıyordu" dedi.

Theodorikakos, Nisan ayından Kasım ayına kadar 143 bin 472 kişinin sınır geçmesinin engellendiğini söyledi. Bu sayının, geçen yılın aynı döneminde 98 bin 7982 olduğu bildirildi.