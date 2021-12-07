Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız

CNN International'da yayımlanan bir televizyon programına konuk olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" dedi. Zorunlu aşı ve aşı olmayanlara para cezası verme kararlarına da değinen Miçotakis, aşı randevularını artırdığını söyledi.

CNN Türk'ün haberine göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan göçmen krizi için, "Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Türkiye geçmişte göçü silah olarak kullandı. Mart 2020'de olanları hatırlarsınız. Şimdi farklı bir yaklaşım benimsediler, bence bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Papa Francis'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretini de değerlendiren Miçotakis, göçmen kriziyle ilgili olarak "Yükü bölüşmek adına AB'de yeterince dayanışma olmadı. Düzensiz göçün kendi sorunu olmadığını düşünen ülkeler var" ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele ile ilgili soruları da yanıtlayan Miçotakis, aşı olmayan 60 yaş üstü kişilere aylık 100 avro para cezası verme kararını savundu. Kararın açıklanması ile aşı randevularında büyük artış gözlemlendiğini söyleyen Miçotakis, "Aşılanmayanların hastalığı ağır geçirdiği ortada. Bu yüzden biz de zorunlu aşı ve aylık ceza uygulamasına geçtik. Kararı açıkladığımızdan beri bu yaş grubundaki aşı randevularının büyük oranda arttığını gördük. Cezanın başlayacağı 16 Ocak'a kadar bu insanların büyük bir kısmının aşı olmaya karar vermesini umuyorum" dedi.