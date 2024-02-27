Yunanistan tren faciasının yıl dönümünde genel greve gidiyor: 'Onların kârları ya da bizim yaşamlarımız'

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), geçen yıl 28 Şubat'ta Tempi'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıl dönümünde ülke genelinde grev çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl facianın ardından yapılan genel grevlerde hayatı durduran Yunanistan işçi sınıfı, "Onların Kârları ya da Bizim Yaşamlarımız'' sloganıyla iş bırakmaya çağrıldı.

Ayrıca, PAME işçileri enflasyonun erittiği ücretler, her gün artan iş kazaları ve Tempi cinayetinin sorumlularının hesap vermesi için mücadeleye davet etti.

'Kimse yalnız değil! Militan bir yanıt vermeliyiz!'

PAME'nin bildirisinde yer verilen ifadeler şöyle:

"Bir yıl sonra sözümüzü tutuyoruz! Bu suçu unutturmayacağız! Sorumlular cezalandırılmalıdır!

28 Şubat'ta görevimiz var; bir yıl önce olduğu gibi, ülkemizin bütün büyük kentlerinin sokaklarında sel olup akmak.



İş kazaları – patron suçları artıyor. 2023 yılında 160'tan fazla işçi evine dönemedi ve her 2 günde bir işçinin ölümünü sayıyoruz. İnsan hayatını ve halkın güvenliğini bir maliyet olarak gören, doğal afetler karşısında ve sağlığımızı korumada savunmasız kalmamızı isteyen, bize yine bir sürü 'bireysel sorumluluk' tavsiyesi veren bu siyasete, militan bir cevap vermeliyiz.

Enflasyon gittikçe kötüleşiyor ve çalışanların geliri temel ihtiyaçlar, gıda, elektrik, faturalar ve harcamaları karşılamaya yetmiyor. İşçilerin satın alma gücü son iki yılda yüzde 15 düştü. Bu sırada Yunanistan'ın en büyük 500 şirketler grubu, özellikle süper marketler, enerji, ulaştırma ve bankacılık sektörlerinde olmak üzere, rekor üstüne rekor kırarak büyük kârlar elde etti.



Hiçbir federasyon, hiçbir bölgesel birlik merkezi, hiçbir sendika bu mücadelenin dışında bırakılamaz. Kimse yalnız değil!''

Genel grev taleplerinden bazıları şöyle: