Yunanistan, Sisam Adası'nda 'kapalı' sığınmacı kampını açtı

Yunanistan, Sisam Adası'nda ilk "kapalı" sığınmacı kampını açtı.

Dört tarafı tel örgülerle çevrelenen yeni kamp, teftiş kameraları, x-ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılmış durumda.

Yunanistan medyasının aktardığına göre, kampta kalanlar saat 8.00 ila 20.00 arasında kamptan ayrılabilecekler.

Ülkede bulunan başka kamplarda kalan 450 göçmenin yeni kampa taşınacağı bildirildi. Yunanistan'da bulunan kamplarda şu an yaklaşık 7 bin 500 sığınmacı kalıyor.

Yunanistan Göçmenler Bakanı Notis Mitaraçi, modern ve güvenli bir kamp inşa etmekle övünürken, göçmenlerin, kampı hapishaneye benzettiği belirtildi. 45'e yakın STK'ysa "göçmenlerin hareket alanını daraltma planını sonlandırması" yönünde Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan hükümetine çağrıda bulundu.

Sisam Adası'nda açılan yeni kamp, hükümetin inşa ettiği 5 yeni sığınmacı kampından biri.

Marmaris ve Datça'da 134 göçmen kurtarıldı

Öte yandan, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerindeki 134 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.