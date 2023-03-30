Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra görüşme gerçekleştirecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı. (AA)