Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine 6-7 Nisan’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Zaharova, Lavrov ile Çavuşoğlu’nun görüşmesi sırasında "en başta, ticaret, enerji ve turizm gibi ülkelerin karşılıklı çıkarı bulunan alanlarda gerçekleştirdikleri işbirliğinin durumunun ve geleceğinin ele alınacağını" belirtti.

Çavuşoğlu ve Lavrov'un ayrıca, Ukrayna’daki durum ile Suriye ve Karabağ’daki gelişmeler gibi konularda fikir alışverişi yapacakları kaydedildi. Zaharova, Orta Asya ve Afganistan’daki durumun da Lavrov ve Çavuşoğlu’nun gündemindeki konulardan olacağını ekledi. Görüşme sırasında Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşmesi planlanan çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin zamanlaması üstünde de çalışılacağı belirtildi.