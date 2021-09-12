Yunanistan Komünist Partisi'nden TKP'nin mitingine 101. yıl selamı

Yunanistan Komünist Partisi (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, KKE) Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme" çağrısıyla düzenlediği miting sırasında bir dayanışma mesajı yolladı.

Mesajda komşu ülkenin komünist partisi, TKP'nin 101. yılını da kutlarken "Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde sizlere en içten yoldaşça selamlarını iletiyor. 'Şimdi sosyalizm zamanı' sloganıyla düzenlenen bu kitlesel mitinge katılan tüm Türkiye Komünist Partisi üyelerini ve dostlarını, işçileri, kadınları ve gençleri selamlıyoruz." denildi.

'Şimdi sosyalizm zamanı' sloganına ilişkin yayınlanan mesajda "yalnızca krizlere, savaşlara, mültecilere, yoksulluğa ve işsizliğe yol açabilecek, çürümüş ve tarihsel olarak vadesi dolmuş kapitalist sistemi devirme mücadelesinin güncelliğini ve gerekliliğini vurgulamaktadır." denilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Bu slogan, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama yoluyla, ülkenin üretici güçlerini çalışma, sağlık, eğitim, kültür ve nitelikli boş zaman adına tüm güncel ihtiyaç ve hakları karşılamaya yönelik olarak geliştirebilecek olan işçi iktidarının gerekliliğini vurgulamaktadır."

Mesajın devamı şöyle:

Yoldaşlar,

Partilerimizin, uluslararası düzeyde ve iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yüksek bir işbirliği ve koordinasyon elde etmiş olmaları büyük önem taşımaktadır. İzmir’de ortaklaşa düzenlenen 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı ve “Her iki ülkenin halkları barış içinde yaşama haklarını savunabilir ve savunmalıdır” vurgusunun yapıldığı Komünist Gençlik örgütlerimizin düzenlediği Midilli’deki anti-emperyalist kamp bunun kanıtıdır.

Partilerimiz yüksek sesle haykırıyor: “Burjuva sınıfların ve emperyalist ittifakların çıkarları için askeri bir çatışmaya hayır!”

Sesimizi daha yüksek sesle duyurma vakti geldi

Şimdi emperyalistler, burjuva sınıflar, tekeller kimi zaman “ölüm makinelerini” kimi zaman halkın servetini gasp etme talimlerini harekete geçirdiğine göre…

Sesimizi daha yüksek sesle duyurma vakti geldi: Yunanistan ve Türkiye halkları insanın insan tarafından sömürülmesine son vermek ve halkın güncel ihtiyaçları karşılamak, halkları emperyalist savaşın “kıyma makinesine” götüren sebeplerin kökünü kazımak için mücadelelerini güçlendirmelidir.

Sevgili yoldaşlar,

Partilerimiz, her iki ülkedeki komünistlerin paralel ve çoğu zaman özdeş tarihsel seyrini aydınlatan uzun ve kahramanca bir tarihe sahiptir.

Tarihimizi onurlandırıyoruz; tarifsiz işkenceler, hapisler, sürgünler yaşayanları ve aramızdan ayrılanları, yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Onları mümkün olan en iyi şekilde onurlandırıyoruz: İşçi sınıfının ve diğer halk katmanlarının karşı karşıya olduğu sorunlar –yani kapitalist sistemin yol açtığı ve şiddetlendirdiği sorunlar- için günlük mücadelemizi sürdürürken, daha fazla işçi, yoksul çiftçi ve kendi hesabına çalışanın tekellere, burjuva sınıflara ve emperyalizme karşı mücadelede bir araya gelmesi amacıyla güncel mücadelelerimiz için tarihsel dersler çıkarmaya çalışıyoruz."

Yaptığınız çağrıya sesimizle güç veriyoruz: Sistemi savunanların beslediği yanlış beklentileri; bozgunculuğu, kaderciliği ve kapitalist barbarlıkla uzlaşmacılığı ezmek için “Ertelemeyin, oyalanmayın, azıyla yetinmeyin!”

Umut, büyük komünist şair Nâzım Hikmet'in dediği gibi, “Henüz görmediğimiz en güzel günlerimiz” için halkların ortak mücadelesinde yatar. Bu komünistlerin büyük sorumluluğudur!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi'nin 101. kuruluş yıldönümü!

Yaşasın YKP ve TKP'nin ortak mücadelesi!

Geleceğimiz kapitalizm değil; yeni bir dünyadır! Geleceğimiz sosyalizmdir!