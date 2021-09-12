Yunanistan Komünist Partisi'nden TKP'nin mitingine 101. yıl selamı

Yunanistan Komünist Partisi (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, KKE) Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme" çağrısıyla düzenlediği miting sırasında bir dayanışma mesajı yolladı.
Mesajda komşu ülkenin komünist partisi, TKP'nin 101. yılını da kutlarken "Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde sizlere en içten yoldaşça selamlarını iletiyor. 'Şimdi sosyalizm zamanı' sloganıyla düzenlenen bu kitlesel mitinge katılan tüm Türkiye Komünist Partisi üyelerini ve dostlarını, işçileri, kadınları ve gençleri selamlıyoruz." denildi.
'Şimdi sosyalizm zamanı' sloganına ilişkin yayınlanan mesajda "yalnızca krizlere, savaşlara, mültecilere, yoksulluğa ve işsizliğe yol açabilecek, çürümüş ve tarihsel olarak vadesi dolmuş kapitalist sistemi devirme mücadelesinin güncelliğini ve gerekliliğini vurgulamaktadır." denilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Bu slogan, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama yoluyla, ülkenin üretici güçlerini çalışma, sağlık, eğitim, kültür ve nitelikli boş zaman adına tüm güncel ihtiyaç ve hakları karşılamaya yönelik olarak geliştirebilecek olan işçi iktidarının gerekliliğini vurgulamaktadır."
Mesajın devamı şöyle: