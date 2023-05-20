'Yunanistan Komünist Partisi halkın çıkarlarını dürüstçe savunan tek seçenektir'

Yunanistan 21 Mayıs Pazar günü parlamento seçimlerine gidiyor. Seçim öncesi TKP, Yunanistan Komünist Partisi’ne (YKP) bir destek ve dayanışma açıklaması iletti. YKP’nin halkın çıkarlarını dürüstçe savunan tek seçenek olduğu belirtilen mesajda, Yunanistan’da halkın oylarının emeğiyle geçinenlerin mi yoksa başkalarının emeğini sömürenlerin mi yanında olunduğunun bir göstergesi olacağı vurgulandı.

TKP Merkez Komitesi’nden YKP’ye iletilen dayanışma mesajı şöyle:

Sevgili yoldaşlar,

Komşu ülkede yaşayan sevgili kardeşlerimiz,

Onurlu bir tarihin cesur savaşçılarının evlatları,

Yunanistan Komünist Partisi'nin (YKP) 21 Mayıs'ta gerçekleşecek parlamento seçimleri öncesinde devrimci bir coşku ve kararlılıkla yürüttüğü seçim kampanyasını selamlıyoruz.

Bilin ki Türkiye Komünist Partisi son kavgaya kadar, eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin o aydınlık günlerine ulaşana kadar, sosyalist geleceğimizi kurana kadar mücadelenin her cephesinde, her anında Yunanlı yoldaşlarımızla omuz omuzadır ve omuz omuza olacaktır. Bugün bu cephe, YKP'nin Yunanistan'ın emekçi halkına, emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden ve amaçları kârlarını sürdürmek olan bir avuç kapitalistin ikiyüzlü, güvenilmez, riyakâr burjuva partilerinin aksine halka bir seçenek sunduğu seçim cephesidir. Söz konusu partilerin rengi, tonu ne olursa olsun, hepsi aynı çürümüş boya paletinde yerlerini almakta... Oysa YKP halkın emeğinin ve vicdanının parlak kızıl rengini temsil ediyor. Onların geçmişte, iktidarları boyunca sahteliği defalarca kanıtlanmış olan vaatlerine karşı YKP, tırmanan yoksulluğu ve eşitsizlikleri açıkça ortaya koyan tek seçenektir. Halkın çıkarlarını dürüstçe savunan tek seçenektir. Bu nedenle, komşularımıza oylarını kullanırken akıllıca davranmaları çağrısında bulunuyoruz: Oyunuz sadece bir aritmetik hesabın parçası değil, nerede durduğunuzdur. Oyunuz, emeğiyle geçinenlerin mi yoksa başkalarının emeğini sömürenlerin mi yanında olduğunuzun ifadesidir.

Yunan komünistlerinin bu dönemdeki çabalarının, cesur savaşçıların eşitlikçi bir ülke için emperyalistlere karşı açtığı onurlu yolda önemli bir iz bırakacağına inancımız tamdır. Ege Denizi'nin bu yakasında da sömürücülere, yağmacılara, kapitalist kan emicilere karşı, ortak komünist geleceğimiz için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olabilirsiniz.

Başarı dileklerimizle, içten selamlarımızla yoldaşlar...

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite