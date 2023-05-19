Seçim öncesi Yunanistan Komünist Partisi'nden Atina'da dev miting

Yunanistan’da pazar günü genel seçimlerin ilk turu yapılacak. Ülkede işyerlerinde, üniversitelerde, hükümetin halk karşıtı politikalarına karşı mücadelenin öncüsü konumundaki komünistler birçok şehirde mitingler düzenlemeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu önceki akşam başkent Atina’da Sintagma Meydanı’nda yapıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, mitingdeki konuşmasında, halkın güçlenmesi için YKP’nin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Ana akım medyada geçmişte kemer sıkma politikalarını onaylayan Yeni Demokrasi, Syriza ya da PASOK partilerinden hangisi ya da hangilerinin yeni hükümette yer alacağı ya da istikrarın nasıl sağlanacağı konuşulurken, Kutsumbas konuşmasında Tembi’de gerçekleşen tren kazasından bu partilerin sorumlu olduğunu hatırlatarak sadece YKP’nin insan hayatını sermaye gruplarının kârlarından önemli gördüğünü söyledi.

Kutsumbas, YKP’nin parti programında olan “güncel ihtiyaçların karşılanması” maddesine işaret ederek partisinin sosyalizm için ülkesinin Amerikan ve NATO üssü olmasının engellenmesi için ve bütün ülkelerde komünist partilerde mücadele edenlerle dayanışma için sorumluluk aldığını söyledi.

Ayrıca partinin kültür alanında büyük bir çalışması ve müdahalesi olduğunu "çünkü güçlü halk demek, çürümüş sisteme karşı bağışıklık geliştirmiş bir halk demektir" diyerek duyuran Kutsumbas, sanat alanında atacakları yeni adımlarla halkın çıkarı ve halkın sanat alanında çıtasının daha yukarı çıkarılması için çabalayacaklarını belirtti.

Bir önceki dönemde mecliste 15 milletvekili olan YKP, “Oylarınız boşa gidecek diyenleri dinlemeyin meclise daha fazla komünist gönderin, umudu güçlü YKP ile canlandırın” diyerek YKP’ye oy vermeye çağırıyor.