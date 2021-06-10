Yunanistan işçi sınıfı 8 saatlik iş gününe saldırıya karşı grevde

Yunanistan işçi sınıfı bugün "İşçi karşıtı yasa tasarısı çöpe atılmalı!” sloganıyla genel greve çıktı.

Temel işçi haklarının, 8 saatlik çalışma ve sendikal hakların gaspına karşı yüzlerce federasyon, sendika ve yerel örgüt, “8 saatten elini çek! - Pazarlık ve diyalog yok!”, “8 saat, sigorta, emeklilik, sağlık - Bunları patrona vermeyeceğiz!” sloganlarıyla bir araya geldiler.

21. yüzyılda köle hayatı yaşamamak için...

Atina’da düzenlenen mitinge katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas yaptığı açıklamada “Hükümetin yasa tasarısı, işçilerin vicdanı tarafından mahkum edilmiştir. Artık söz işçiler ve gençlerde. Eğer güçlerini anlarlar ve farkına varırlarsa, 21. yüzyılda köle hayatı yaşamamak için bu tasarıyı ait olduğu yere, çöpe gönderebilecekler” dedi.

Geçtiğimiz aylarda, hükümetin halk karşıtı politikalarına karşı, karantina koşullarında dahi, sendikalar meydanlarda ve işyerlerinde yaptıkları etkinliklerle tepkilerini göstermişlerdi. Bugün ağırlıklı olarak Atina, Pire limanı gibi merkezlerde toplanan işçiler son yıllardaki en büyük grevi gerçekleştirdiler.

Tasarı ne öngörüyor?

Yunanistan'da hükümet geçen ayın sonunda 8 saatlik iş gününü rafa kaldıran bir kölelik yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı çalışma saatlerinin günde 13 saate kadar çıkarılmasını öngörüyor ve haftanın 7 günü çalışmaya kapı aralıyor.

Genel grev öncesinde sendikalar ülke çapında fabrika ve işyerlerinde toplantılar düzenlediler.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) hükümetin ücretsiz fazla mesai, haftada 7 gün, günde 13 saat çalışmayı yasalaştıracak bu tasarısının sendikaların faaliyetlere ve grev hakkına da kısıtlama getirdiğine dikkat çekiyor.

Daha önce 3 Haziran olarak açıklanan genel grevin tarihi 10 Haziran olarak değiştirilmişti.