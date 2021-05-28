Yunanistan'da kölelik yasasına karşı 3 Haziran'da genel grev

Yunanistan'da işçi sendikaları, hükümetin çalışma saatlerini günde 13 saate kadar çıkaran ve haftanın 7 günü çalışmaya kapı aralayan yeni yasa tasarısını derhal geri çekmesi talebiyle genel greve hazırlanıyor.

3 Haziran'da yapılacak genel grev öncesinde sendikalar ülke çapında fabrika ve işyerlerinde toplantılar düzenliyor.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) hükümetin ücretsiz fazla mesai, haftada 7 gün, günde 13 saat çalışmayı yasalaştıracak bu tasarısına karşı ülke çapında fabrika ve işyerlerinde düzenlediği toplantılarla genel greve hazırlanıyor.

PAME yasa tasarısının sendikaların faaliyetlerine, işçilerin toplu pazarlık haklarını tamamen kaldırarak grev hakkına bir dizi kısıtlama ve engel getirdiğine de dikkat çekiyor.