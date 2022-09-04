Yunanistan Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak değerlendirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz 2022'de yaptığı açıklamalar, Yunanistan basınına yansıdı.

“Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var, İzmir’i unutma" diyen Erdoğan, adalar konusuna ilişkin ise, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kathimerini gazetesinde, "Yunanistan'a doğrudan tehdit" başlığı ile yayınlanan haberde, Erdoğan'ın Yunanistan'ı 'adaları işgal etmekle suçladığı' belirtildi. Erdoğan'ın, Atina yönetimini "Bedeli ağır olur" diyerek uyardığı aktarıldı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'de, Erdoğan'ın açıklamaları 'provokasyon' olarak nitelendirildi. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Atina'ya yönelik yeni tehditler savuruyor ve Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğine doğrudan meydan okuyor" denildi.

Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan’ın Yunanistan halkına "kaba bir şekilde hitap ettiği" belirtildi.

'Çirkin ve haddini aşan tehditler'

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina yönetiminin "Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku kurallarına dayanarak faaliyet göstermeye devam edeceğini" söyledi.

Dendias, "Yunanistan, her gün yaptığı çirkin ve haddini aşan, aşağılayıcı beyan ve tehditlerde Türkiye'nin peşine düşmeyecektir. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, özellikle tehlikeli bir dönemde ittifakımızın uyumunu kimin canlandırdığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz. Aynı zamanda, daha geniş bölge için istikrar ve güvenliğin direği olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku kurallarına dayanarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye, Yunanistan’ı Girit’te konuşlu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 savaş uçaklarını 'taciz' etmekle suçluyor. Yunanistan, iddiaları reddederken Türk uçaklarının bildirim yapmadıklarını ve hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını yöneltiyor.