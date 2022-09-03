Erdoğan'dan Yunanistan'a: İleri gidersen bunun bedeli ağır olur, bir gece ansızın gelebiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda "TEKNOFEST 2022"de konuşuyor.

Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: