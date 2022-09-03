Erdoğan seçim planını açıkladı: Yılbaşında maaşlara zam, enflasyon ve liste...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında seçimlere hazırlık talimatı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, “2023 seçimlerini kazanacağız. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Listeleri ince eleyip, sık dokuyun” dedi.

Hayat pahalılığının giderek içinden çıkılmaz bir hal almasına karşılık Erdoğan söz konusu toplantıda “Halkımızın alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yılbaşında işçi, memur, emekliye yeni maaşlarındaki artışla ve sonrasında enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomi anlamında da daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” diye konuştu.