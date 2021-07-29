Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Osmanlı'nın günleri sona erdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri sona erdi" diyerek "Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya" çağırdı.

Dendias, muhalefet partisi temsilcilerine Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin terkedilmiş bölge Maraş tatil beldesini kısmen yeniden açma planı da dahil olmak üzere Kıbrıs gelişmeleri hakkında verdiği brifing sonrasında, "Türkiye, artık 18. veya 19. yüzyıldaymışız gibi davranamayacağını nihayet anlamalı" dedi.

Dendias, “Osmanlı İmparatorluğu günleri sona erdi… Uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı, devletler arasındaki ilişkilerin temel ilkeleridir” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Bunun farkına varmak, büyük bir bölümünün zaten bu görüşleri paylaştığına inandığım Türk toplumunun çıkarına olacaktır” dedi.