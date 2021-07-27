Kuzey Kıbrıs'tan 'Maraş' açıklaması: Adımları biz atıyoruz

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Avrupa Birliği adına kapalı Maraş hakkında bugün yaptığı açıklama için “Her zamanki gibi, yanlı bir açıklama yapılmıştır” dedi.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının ve devletinin varlığını yok sayan Avrupa Birliği’nin, kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC devleti ve hükümeti tarafından atılmakta olduğunu artık idrak etmesi gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı üzerinde var olan haksız izolasyonun sona ermesi için bugüne kadar vermiş olduğu sözleri tutmamış olan Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak kalkınmasına imkan tanıyabilecek her türlü girişimin önüne set çekmeye çalışmaktadır” denildi.

AB, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ı yeniden açma kararını kınadığını belirtmiş ve Ankara'yı geri adım atmaya çağırmıştı.