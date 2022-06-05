Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye şaşırmamalı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerinin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "NATO içindeki müttefiklerimiz de bu konuda haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair Reuters haber ajansına konuştu.

Türkiye’yle ilişkilere dair yaptığı açıklamada, “Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir” diyen Miçotakis, “Bence tavrını değiştirmek Türkiye’nin elinde. Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz” dedi.

“Biz, her haklı olduğumuzu iddia ettiğimizde, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini savunduk. Yunan adalarının egemenliğine ilişkin akıl almaz iddiaları kabul edemeyeceğimizi söyledik" ifadelerini kullanan Miçotakis, NATO ülkelerinin de Türkiye karşısında Yunanistan’ı destekleyeceğini belirterek “NATO içindeki müttefiklerimiz de bu konuda haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı…” dedi.