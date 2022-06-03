Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan Büyükelçisi Hristodulus Lazaris, "ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar" ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen "PKK gösterisi" gerekçeleriyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişlerinin verdiği bilgide, "Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi. Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı" denildi.