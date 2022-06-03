Erdoğan 'görüşme yok' demişti: AKP Sözcüsü Yunanistan'ı masaya davet etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasını bozduğunu söylemişti. Erdoğan Yunanistan için "Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle, arkadaşlarıma da söyledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı kabul etmiyorum" demişti.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından bir açıklama da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez" dedi.

"Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur" diyen Çelik, "Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. ürkiye’nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez" ifadelerini kullandı.

'En sağlam yol Türkiye ile masada çözmek'

Öte yandan Çelik, Erdoğan'ın aksine Yunanistan'ı masada görüşmeye davet de etti. AKP Sözcüsü, "Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır" dedi.