Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü yaptığı "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" açıklamasına Davos'ta katıldığı görüşmede yanıt verdi.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüşmesi sırasında Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile "iletişim kanallarını açık tutmaya" çalıştığını söyledi.

Miçotakis "Diğer yandan eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı ve Türkiye'nin revizyonist bir güç olarak davrandığını uluslararası kamuoyuna açıklamayacağımı düşünüyorsa yanılıyor" dedi.

Ankara'yı Türk savaş uçaklarının Ege Adaları'ndaki devam eden uçuşları nedeniyle eleştiren Miçotakis "Bu tutum kesinlikle kabul edilemez" dedi ve "Türkiye davranışını değiştirene dek bu konuyu elimden geldiğince gündeme getireceğim" ifadesini kullandı.