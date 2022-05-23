Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye biri yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün başkanlık ettiği bakanlarıyla toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair somut bir açıklama yapmadı. Erdoğan, 2023'te bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için başvuruları resmen başlattıklarını duyurdu.

Erdoğan uzaya giden ilk insan olarak ise Ay'a giden ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un adını andı, "unutmadık" dedi. Oysa uzaya giden ilk insan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'di.

Erdoğan konuşmasında açık cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e uzatılacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca yoklama kaçağı, bakaya gençlere bedelli askerlik yolunu açacaklarını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı, geçen hafta ABD'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis için "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi ve kendisiyle görüşme yapmayacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca "güvenli bölgelerin eksik yerlerini tamamlıyoruz" diyerek yeni bir sınır ötesi operasyon sinyalini verdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına da değinen Erdoğan "İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edemeyeceğimizi söyledik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.

- Açık cezaevlerindeki hükümlüler için Covid-19 izinleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yaptık. İzinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

- Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir.

- Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti de hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

- Kendini yenilemek, başkalaşmak değil aynı maya ile varlığını devam ettirmek, büyümek, çoğalmak demektir. Değerlerimizi koruyarak kendimizi yenilediğimiz sürece hiçbir farklılık bize tehdit teşkil etmez.

- Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir.

- Geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz.

- 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjonktürün getirdiği sıkıntıların yükünü alacak tedbirleri almaktan da geri durmuyoruz.

- Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır.

- Hayat pahalılığın insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.

- Ukrayna'ya en somut, ciddi ve işe yarar desteği biz verdik.

- Yunanistan'da bu üsler niye kuruluyor?

'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok'

- (Miçotakis'in ABD ziyareti) F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle adeta Amerika'ya telkinlerde bulundu.

- Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu

- İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edemeyeceğimizi söyledik. Stockholm sokaklarında PKK, YPG, DHKP-C terör örgütleri yürüyüş yaptı. Sayın Andersonn bana neler söyledin, bak buyur teröristler bağırarak, çağırarak yürüyor. Senin polisin orada koruma altına alıyorlar onları. Almanya'nın caddelerinde bu tür yürüyüşler yapmıyorlar mı? Polis korumasında yapıyor. Bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi yanlış yaptığı zaman adeta yere bastırıyor Alman polisi dayanılmaz acılar çektiriyor.

- Buradan altını çiziyorum, Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek, teröristleri koruyup kollayanlar bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz, kibirli tavırlarından vazgeçmelidirler. Somut uygulamalarla neticelerini gördüğümüzde bize düşeni yapmaktan kimsenin şüphesi olmasın.

Yeni operasyon sinyali

- Güney sınırlarımız boyunca güvenli bölge adımlarının eksik yerlerini tamamlıyoruz.

- Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırı, taciz, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktır. TSK; istihbarat, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır.

- Perşembe günkü MGK toplantımızda gereken kararları alacağız.

Uzaya gitmek isteyenlere başvuru adresi verdi

- Bugün ülkemiz adına tarihi bir ana adım atacağız. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.

- Bu milli göreve başvuru için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm TC vatandaşları başvurabilirler.

- Başvurular arasından seçilecek 2 aday gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslarası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

- İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hâlâ Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."