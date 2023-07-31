Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tamamen gündemimizin dışında

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine ilişkin konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "İki devletin olduğu bölünme düşünceleri tamamen müzakere gündeminin dışında, bu konuda çok net olmak istiyoruz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir araya giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre; Miçotakis ve Hristodulidis, Kıbrıs'a ilişkin olarak, Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyona dayanan barış anlaşmasına varma çabasına bağlılığını dile getirdi. Miçotakis, BM kararlarına atıfla, "Bu kararlar, yol gösterici ilkelerimizdir ve öyle olmayı sürdürecektir. 21'inci yüzyılda bu tarihi yaranın açık kalmasına ve egemen bir ülkede kanamasına izin veremeyiz" dedi.

'İyimser olabiliriz ama saf değiliz'

Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine itiraz eden Miçotakis, "Bir AB ülkesinde işgalci bir ordunun varlığı ve işlerine üçüncü tarafların müdahalesi konusunda garantilerin olduğu miadını doldurmuş bir sistem hoş görülmemeli. Avrupa müktesebatı tüm adada uygulanmalı; bunu sağlamanın tek uygun yolu ise BM Genel Sekreteri'nin himayesinde müzakerelerin devam etmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine ilişkin konuşan Miçotakis, "İki devletin olduğu bölünme düşünceleri tamamen müzakere gündeminin dışında, bu konuda çok net olmak istiyoruz" dedi.

Konuşmasında Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son dönemde görülen iyileşmeden ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini hızlandırmaya yönelik son dönemde yaptığı açıklamalardan da bahseden Miçotakis, bu durumu 'kademeli ve geri dönüşümlü olması koşuluyla desteklenmesi gereken bir fırsat' olarak değerlendirdi. Miçotakis, "Bu iki kelime, bu hususta bizim yol gösterici ilkelerimiz olma işlevi görüyor. İyimser olabiliriz ama aynı zamanda saf değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

'AB ülkelerinin bizimle aynı görüşte olması önemli'

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de Yunanistan ve Kıbrıs'ın 'aynı amaçları paylaştığını' söyledi. Hristodulidis, konuşmasında, "Atina'da ya da Lefkoşa'da bazıları kendi sebeplerinden aramızda farklar görse de amaçlarımız ve isteklerimiz olduğu kadar bunları elde etme yollarımız da aynı" dedi.

Türkiye'de mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden sonraki gelişmeleri yakından gözlemlediklerini de söyleyen Hristodulidis, Ankara'nın AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirme isteği konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Türkiye ile olumlu bir gündemin aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs konusunda olumlu hareketleri anlamına gelmesi gerektiğine belirten Hristodulidis, "AB ortaklarımızın da bizimle aynı görüşte olması önemli" ifadelerini kullandı.