Erdoğan Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Temmuz'da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak görüşmelerde, "söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması, küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi" öngörülüyor.

Erdoğan'ın bu temaslarının ardından 20 Temmuz'da, "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Açıklamaya göre burada düzenlenecek resmi törene katılacak olan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile "ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde" bulunacak, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacak.