'Sıcak para' arayışı: Erdoğan Körfez turuna 200 patronla gidiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla patronla dahil olacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

‘Dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz’

DEİK Başkanı Olpak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında, patronlarla Körfez ülkelerine "çıkarma yapacaklarını" söyledi.

Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.