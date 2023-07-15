Üretici sahipsiz kaldı: 'Seçim bitti, çiftçi lehine uygulamalar gitti'

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının tarım sektöründe ürün alım fiyatlarını belirlerken dahi oy hesabı ile hareket ettiğini ve tarımı öncelikler gibi gösterip, seçim sonrası yine bildik uygulamalara döndüğünü belirtti.

AKP iktidarının seçim öncesi ve seçim sonrası ürün sorunlarına müdahalelerinin farklı olduğunu ifade eden Gürer, girdi maliyetlerine dikkat çekti, “Ekim dönemine kadar artış sürerse yine çiftçinin gübre atması zorlaşacak. Geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar yeniden oluşacak. Tohum, tarım ilacı, mazot, tarla kirası, işçi gideri, traktör, biçerdöver ve ekipman giderleri sürekli artıyor” dedi.

‘Üretici sahipsiz’

Gürer, “İktidarın tarımda planlama ve öngörüden uzak ve kamucu bir anlayışla süreci yönetmediği için sorunlarda bitmiyor” dedi.

Son turfanda Napolyon kirazının da bu yıl Niğde’de dalda kaldığına dikkat çekerek İngiltere sarayında dahi yer bulan kirazın tüccarın alıma gelmemesi ile fiyatının maliyetinin altında dahi alıcı bulmadığını belirtti. Çamardı ve Ulukışla ilçesinde kiraz üreticisi iktidarın destek alımı yapmasını beklediğini ifade eden Gürer, “En kaliteli kirazın yetiştiği Darboğaz, Emirler, Porsuk, Kılan, Beyağıl, Hasangazi gibi önemli üretim bölgelerinde üretici şok yaşıyor. Geçtiğimiz yıl değer bulan kiraz bu yıl tüccar yok pahasına almak istiyor. Bölgede yeterli soğuk hava deposu, paketleme birimi ve ürün işleme tesisi yok. Dalda toplandığı an satılması gerekiyor. Bakanlık, Cumhurbaşkanı müdahil olup kiraz alınıp, büyük kentlerde satışı ve de tıkanan ihracatın önü açılıp satışı sağlanmalıdır” diye konuştu.

‘Seçim öncesi ayrı seçim sonrası ayrı uygulamalar çiftçiyi bunalttı’

Gürer, buğday ve arpada da TMO randevu sorunun devam ettiği belirterek, “Seçim öncesi ayrı seçim sonrası ayrı uygulamalar çiftçiyi bunalttı” dedi.

Gürer, “TMO verdiği taban fiyatla randevu sistemi düzenli çalışmadığından alım yapmayıp, düşük fiyatlar ile ürün alan tüccarlara çiftçi mahkûm ediyor. Seçimden seçime sahte bahar çabuk bitiyor” dedi. Taban fiyat verilen ürünlerde de seçim öncesi ve seçim sonrası uygulamaların farklı olduğuna dikkat çeken Gürer, “Şekerpancarı, fındık, çay, mercimek, nohut gibi taban fiyat açıklanan farklı ürünlerde de seçim dönemi ile seçim sonrası taban fiyatta alım koşulları da ciddi fark gösteriyor. Mercimek gibi ithal edilen üründe de çiftçi mutsuz. Tarla bitkisinde ve bahçe ürünlerinde oluşan sorunlara iktidar hızlı çözüm üretmelidir” diye konuştu.

Gürer: Ne değişti?

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Çiftçinin üretim girdilerindeki fiyat artışları devam ediyor. AKP iktidarı seçim sonrası sanki çiftçinin üretim maliyetini düşürdü mü ki bir yıl önceki alım fiyatındaki artışın yanından dahi geçmeyen fiyat uygulamalarına gidiyor, çiftçiyi tüccara mahkûm ediyor. Seçim bitti vaatler de uygulamalar da değişti. Seçim bitti, çiftçi lehine uygulamalar gitti ve tarım yine sahipsiz kaldı. AKP iktidarının plansız tarım politikaları sorunları derinleştiriyor. Vatandaş simit alamaz duruma geldi. Çay-simit hesabı şaştı. AKP, üretim maliyetine etki eden gübre, tohum, ilaç, mazot, tarla kirası, işçilik, ekipman gideri ve ulaşım gibi gider kalemlerinin enflasyon üzerindeki artışını seyrediyor. Tarım kesimine ise ‘üret ama hakkın olanı isteme’ diyor. Maliyetine ürünü versin istiyor, çiftçiyi düşünmüyor” dedi. (ANKA)