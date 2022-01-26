Yunanistan Başbakanı kar fırtınası krizi için özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ulaşımı durma noktasına getiren kar fırtınasıyla başa çıkmada devletin hazırlıksızlığından dolayı bugün özür diledi.

Yunanistan'ın başkentinde yoğun kar yağışı sık rastlanan bir olay değil.

Pazartesi günkü kar fırtınasının ardından, Atina'nın ana çevre yolu olan Attiki otoyolundan binlerce kişi tahliye edildi, bazı insanlar yaya olarak arabalarını terk etti ya da şehrin havalimanına sığındı, birçok kişiyse dondurucu soğuklarda saatlerce mahsur kaldı.

Sürücüleri tarafından geride bırakılan ve karla kaplı çok sayıda araba hâlâ Attiki Odos'ta mahsur kalmış halde. Atina'nın dış bölgesinde yaklaşık 3 bin hane üç gün boyunca elektriksiz kaldı.

Miçotakis kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Attiki Odos'ta saatlerce acı çeken hemşerilerimizden kişisel ve samimi bir özürle başlamak istiyorum" dedi. Yunanistan Başbakanı, "Düzeltilmesi gereken hatalar ve eksiklikler vardı” dedi.

Hükümet, okulların ve kamu hizmetlerinin kapalı olduğu geniş Atina bölgesi ve fırtınanın vurduğu diğer bölgelerde Salı ve Çarşamba günü resmi tatil ilan etti. Yetkililer, kar hâlâ tesislere erişimi engellediği için okulların Cuma gününe kadar kapalı kalacağını söyledi.

'Sorumluluk otoyol işletmecisinde'

Miçotakis, sorumluluğun Attiki otoyolunun işletmecisine ait olduğunu, ancak devlet yetkilileri arasındaki koordinasyonu geliştirme ve iklim krizi savunmalarını güçlendirme sözü de verdi.

Ordu araçların kaldırılmasına yardım ediyor

Yunanistan Ordusu ve belediye ekipleri, trafiğe kapatılan yolları temizlemek ve şehrin kesinti yaşayan bölgelerine yeniden elektrik sağlamak için çalışmalara başladı. Ordu, Atina'yı başkentin uluslararası havaalanına bağlayan paralı yolda üç gün boyunca karda mahsur kalan yüzlerce aracı bugün kaldırdı.