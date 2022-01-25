Özel şirket, Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin avro ödeme yapacak

Özel işletilen otoyoldan sorumlu şirket mahsur kalanlara 2 biner avro ödeme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Pazartesi günü gerçekleşen kar fırtınasının ardından, Yunanistan'ın başkenti Atina’da birçok kişi yolda mahsur kaldı. 

Ekathimerini’de yer alan habere göre, Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için ordu, itfaiye, Kızılhaç gibi birçok kurum seferber olurken, mahsur kalanlara yardım amacıyla tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldığı öğrenildi.

Bazı sürücülerin arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıkları bildirilirken, yapılan sosyal medya paylaşımlarında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere birçok insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bıraktıkları görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner avro ödeme yapılacağı açıklandı.

Demiryolu firması da etkilenen yolculara ödeme yapacak

Öte yandan, Yunanistan'daki demiryolu firmasının da yolda kalanlara bin avro vereceği öğrenildi.

Firmadan yapılan açıklamada, etkilenen yolculara bin avroluk bir katkının yapılacağı bildirilirken, yolcuların tahliyesinin firmanın kiraladığı otobüsler vasıtasıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Haber

İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistler isyan etti