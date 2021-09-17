Yunanistan: Asgari ücreti yüzde 2'den fazla artırabiliriz

Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis, gelecek yıl için planlanan yüzde 2'lik artışın üzerinde olası bir artışın ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

Yunanistan'da daha yüksek büyüme oranları beklentisi, 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 2 artması beklenen asgari ücretin üzerinden yeni tartışmalar gündeme getirdi.

Yunanistan menşeli Kathimeri'nin aktardığına göre Hatzidakis, Perşembe günü yaptığı açıklamada yüzde 2'den yüksek bir artış olasılığını "dışlamazken", ülkenin Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen Cumartesi Selanik'te açıkladığı önlemlerin ötesinde, önümüzdeki aylarda işçileri ve işsizleri desteklemek için ek önlemler de duyurdu.

Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nda Çalışma Bakanlığı'nın uygulayacağı eylemle ilgili olarak sunduğu önlemler, toplam 1 milyar avroyu buluyor ve işçiler, işsizler ve patronlara destek paket paketlerini içeriyor.

Hatzidakis, hükümetin, özellikle gençler için istihdamın güçlendirilmesi, emek üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin azaltılması ve işçilerin reel gelirlerinin iyileştirilmesi olan üç temel önceliği olduğunu söyledi.

Yüksek ekonomik büyüme oranlarının ileriye sıçramayı kolaylaştıracağını ve bunun da işçi maaşlarına yansıyacağını öne süren Bakan, özellikle asgari ücret artışına değinerek, hükümetin 2021'de tüm koşulları değerlendirerek gelecek yıl yüzde 2'lik artış kararına vardığını belirtti.

Ancak, asgari ücret konusunda yeni istişare sürecinin 2022 başlarında başlayacağını ve yetkili kurumların kararlarını dikkate alarak hükümetin pozisyonunu açıklayacağını ve “hükümetin bu konudaki niyetinin bir yansıması olacağını” sözlerine ekleyen Bakan, “Bizim isteğimiz ve tavsiyemiz, artan sosyal temettülerin asgari maaşa yansıtılmasıdır” dedi.

Hatzidakis, resmi işsizlik rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendi hükümetinin göreve gelmesinden bu yana işsizlik oranında yaklaşık üç puanlık bir düşüş olduğunu söyledi. Bakan, Temmuz ayındaki yüzde 14,2 işsizlik oranının hâlâ yüksek olduğunu, genç işsizliğinin ise son derece yüksek olduğunu kabul etti.

Geçen yıl enflasyon yerinde deflasyon yaşıyan Yunanistan'da tüketici fiyat endeksi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düşüş kaydetmişti.