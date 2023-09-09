Yunanistan: AB Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşması imzalamalı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Alman Bild gazetesine verdiği Cumartesi günü yayınlanan demeçte, Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısındaki artış nedeniyle Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşmasının yapılması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre söz konusu anlaşmanın, Berlin liderliğinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Bakan "Kuzey sınırlarımızı elimizden geldiğince koruyoruz. Ancak sorunun kaynağı konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ana kaynak Türkiye. Ve burada Almanya'nın ağırlığı gerçekten çok büyük ve önemli" ifadelerine yer verdi.

Kairidis Almanya'nın Türkiye ile sıkı ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlattı. Avrupa'da yaşayan Türklerin diğer başkentler yerine Berlin'e kulak verdiğini söyleyen Yunan Bakan, "Türkiye'nin, Batı ve Avrupa ile ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışacak samimi bir anlaşmayı müzakere etmesi için Berlin'in etkisini herkesin yararına kullanmasını istiyoruz" dedi.

'Türk mevkidaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz'

Türkiye'nin, göçmenlerin Doğu Akdeniz rotasını kontrol etmesi sebebiyle "düzensiz göçte kilit ülke" olduğunu belirten Bakan, bu nedenle yeni bir anlaşmaya geçilmesinin şart olduğunu savundu. "Türkiye ile özellikle göç konusunda daha iyi bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Düzensiz göçe karşı birlikte daha iyi mücadele edeceğimize inanıyorum" diyen Kairidis şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları'nın sağladığı ucuz uçak biletleriyle, üçüncü ülkelerden vize sorunu olmadan Türkiye'ye gitmek çok kolay. İstanbul Havalimanı'ndan da kara ya da deniz yoluyla Yunanistan sınırına geliyorlar. Türk mevkidaşlarımızı bunun çok 'yıkıcı' ve 'verimsiz' olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyoruz."

Kairidis, Avrupalı ortaklarla Türkiye ile nasıl daha iyi bir işbirliği kurulabileceği üzerine çalıştıklarını belirtti.

'Türkiye mülteci anlaşmasını uygulamıyor'

Kairidis, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan ve "düzensiz göç"le mücadele etmeyi amaçlayan anlaşmanın Türkiye tarafından uygulanmadığını savundu. Söz konusu anlaşmada yer alan ve "Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edileceği" maddesinin "2020 yılından beri Covid önlemleri gerekçesiyle" uygulanmadığını belirtti.