Aile Bakanlığı'yla AB arasında 'göçmen projesi' anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla yürütülen “Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi”ni imzaladı.

Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Göktaş, “Göç, çağımızın bir gerçeğidir. Sebepleri ve sonuçlarıyla insanlığın ortak meselesidir. Göç hareketleri, göçmenlerin yaşamıyla birlikte toplumların düzenine ilişkin bazı alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Kitlesel göçler, dünya çapında pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal göstergeyi de etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

'AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz'

Projeyle birlikte insani yardım alanında AB ile ortaklığın güçlendirildiğini söyleyen Göktaş, “Yeni süreçte, Sosyal Uyum Yardımı Projesi’ne 2020 yılında katılan (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) IFRC, görev ve sorumluluklarını Bakanlığımıza tevdi ediyor. Benzer şekilde, Proje’nin 2016 yılından bu yana finansörü olan Avrupa İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) de görevini Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’ne (DG NEAR) devrediyor. Bakanlık olarak, insani yardım alanında gösterdikleri hassasiyet ve değerli katkıları için IFRC ve ECHO’ya teşekkür ederiz” diye konuştu.