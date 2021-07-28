Yüksekova'daki patlama sonrası gözaltılar

Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından ev baskınları yapıldığı ifade ediliyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan iddiaya göre, patlamada 19 asker yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede inceleme yapan askerlerin 10'a yakın köylü ve iki çobanı gözaltına aldığı belirtildi.

Habere göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin Azad Geçirgen ve ismi öğrenilmeyen 2 kişiyi de ifadeye çağırdı.

Gözaltına alınan çobanlar ve ifade vermek için emniyet müdürlüğüne giden 3 kişi için avukat kısıtlaması getirildiği belirtilirken, yaşanan patlamaya dair şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmış değil.