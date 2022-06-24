Yüksek Mahkeme kararı sonrası ABD'de kürtaj eylemi

ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıklamış, kürtaj hakkını ülke genelinde anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti.

Kürtaj hakkı yasasının kaldırılmasının ardında ABD vatandaşlar Yüksek Mahkeme önünde protesto gösterileri düzenliyor. "Roe v. Wade yasasının" 49 yıl sonra kaldırılmasına tepkiler sürüyor.

Washington'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde hem yasanın kaldırılmasına destek verenler hem de karşı çıkanlar eylem yapıyor.