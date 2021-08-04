Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor.

Haber Merkezi

Yüksek Askeri Şura bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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