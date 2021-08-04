Yüksek Askeri Şura bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor.
Haber Merkezi
Yüksek Askeri Şura bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.