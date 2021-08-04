TRT yöneticisi Hilal Kaplan: Garip bir hareketlilik var, benden söylemesi

Koronavirüse karşı burnuna tereyağı sürmesiyle gündem olan yandaş yazar Hilal Kaplan, geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT'nin yönetim kuruluna atanmıştı.
Yeni TRT yöneticisi Kaplan, Sabah gazetesindeki köşe yazısında darbe imasında bulundu.
CFR analisti Cook'un Türkiye'deki orman yangınları öncesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor" şeklinde bir yazı yazdığını belirten Kaplan, makalenin "Erdoğan gidiyor coşkusu" barındırdığını söyledi.
Kaplan yazısının sonunda darbe girişimi iddiasında bulunarak, "garip bir hareketlilik var, benden söylemesi..." dedi, şu ifadeleri kullandı: