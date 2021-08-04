TRT yöneticisi Hilal Kaplan: Garip bir hareketlilik var, benden söylemesi

Koronavirüse karşı burnuna tereyağı sürmesiyle gündem olan yandaş yazar Hilal Kaplan, geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT'nin yönetim kuruluna atanmıştı.

Yeni TRT yöneticisi Kaplan, Sabah gazetesindeki köşe yazısında darbe imasında bulundu.

CFR analisti Cook'un Türkiye'deki orman yangınları öncesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor" şeklinde bir yazı yazdığını belirten Kaplan, makalenin "Erdoğan gidiyor coşkusu" barındırdığını söyledi.

Kaplan yazısının sonunda darbe girişimi iddiasında bulunarak, "garip bir hareketlilik var, benden söylemesi..." dedi, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadaki gayri milli hesapların FETÖ'yü açıktan savunma telaşı, AK Parti'ye yakın herkesi açık açık infaz edeceklerini söylemelerine varan cüretleri, "Türkiye'ye yardım et" kampanyasındaki trol ağının yurt dışından beslenmiş oluşu... Bu ve benzeri tüm işaretler, bana geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor.

Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi... Gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığı ile bitirelim: Biz hazırız."