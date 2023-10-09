Yuhalamaların, arbedenin ve gerilimin hakim olduğu CHP İstanbul Kongresi'nde kazanan Özgür Çelik oldu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarışı Özgür Çelik kazandı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi son buldu. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı 342 oyla Özgür Çelik oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarış saat 01.40 itibarıyla sona erdi. Yeni CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik Bahçelievler İlçe Başkanı'ydı. 600'den fazla il delegesinin oy kullandığı seçimde genel merkezin adayı, kongre öncesinde “Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Atatürk’e saldırmaktır” sözleriyle dikkat çeken Cemal Canpolat 310 oy aldı.

Olaylı kongrede neler oldu? Kim ne dedi?

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması sırasında yuhalandığı ve "kayyum" diye sloganlar atılan, değişim hareketinin başında olan isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla sözünün kesildiği ve daha pek çok şeyin yaşandığı olaylı kongrede kavga da çıktı.

Kongrede konuşan, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bir başka grubun da yuhalayan gruba tepki göstermesinin üzere, taraflar arasında arbede yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisine olan kırgınlığını ilk kez kongrede dile getirdi. Tanrıkulu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ''Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" sözlerine ilişkin "Beni kurtlar sofrasına attılar" dedi.

Cemal Canpolat konuşması sırasında değişimcilerin adayını destekleyen İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" yanıtı verdi.

Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner, konuşmasında “Ne hikmetse yenilgi sonrası bizim siyasi parti elitlerimizin hepsi sol, sosyalizm, sosyal demokrasi, laiklik diyor" ifadelerini kullandı.

Değişimcilerden yana olan Gökhan Günaydın "Ekmeleddin İhsanoğlu iyi olur' diye avuçlarını patlatırcasına alkışlayanların, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkmayanların hiçbir sürece eleştiri getirme hakkı yoktur" ifadelerini kullanarak genel merkeze yüklendi.

Canan Kaftancıoğlu tekrar kürsüde çıkarak "Beni protesto eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, benim gibi en güçlü zamanında istifa eden varsa gelsin" diyerek yuhalanmasına ve "kayyum" sloganlarına yanıt verdi.

İki adayın da konuştuğu kongrede Özgür Çelik'in "Bizim kavgamız kendi yoldaşlarımızla değil, bu çürümüş düzenle" sözleri, Cemal Canpolat'ınsa "Sağa kucak açma süreci bugünden itibaren bitmiştir" sözleri öne çıktı.