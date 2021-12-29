YTÜ'de yeni pandemi önlemleri alındı

Önümüzdeki hafta 2021-2022 Güz yarıyılı derslerini sonlanacağı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni düzenlemeler getirildi.

Rektör Yardımcısı Nur Bekiroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre yüz yüze yapılan derslerde devam zorunluluğu kaldırılırken geçmiş dönem derslerinin LMS sisteminde (UZEM) öğrencilerimize açık olmaya devam edeceği belirtildi.

Final, bütünleme ve mazeret sınavlarının yüz yüze yapılacağı açıklandı, ancak Covid-19 pozitif olduğu için bu sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Bekiroğlu, YÖK ve Sağlık Bakanlığından gelen bir değişiklik önerisi olursa bunu öğrencilerle paylaşacağını belirtti.