İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yeni koronavirüs önlemleri alındı

İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, sosyal medya üzerinden üniversiteye ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Kampüslerde artan koronavirüs gerekçesiyle alındığı belirtilen kararlara göre:

Güz Yarıyılı sonuna kadar derslerin tamamı hibrit yöntemle yürütülecek,

Öğretim görevlileri dersleri sınıfta yüz yüze anlatacak, okula gelemeyen öğrenciler dersleri uzaktan takip edecek,

Merkezi Derslik Binası’nda seyreltmeye gidilecek.

Öte yandan İTÜ öğrenci portalı Arı24'te yer alan habere göre öğrenci etkinliklerinin çevrim içi gerçekleşmesine dair yazı kulüplere iletildi.

Hazırlık sınavı ertelendi

Hazırlık derslerinin de hibrit şekilde yürütüleceği belirtilirken Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 28 Aralık'ta yapılacak olan Cumulative 2 sınavı da ileri bir tarihe ertelendi. Gerekli açıklamaların ilerleyen zamanlarda öğrencilere duyurulacağı da belirtildi.