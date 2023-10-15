YSP'nin yeni ismi HEDEP oldu: Yeni eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listeleriyle giren HDP, 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kongresinin ardından çalışmalarının tümünü yeni partiye devretmişti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. “Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu.

Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi.

Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.