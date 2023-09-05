Buldan ve Sancar Yeşil Sol Parti'ye geçti: Meclis’te HDP vekili kalmadı

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listeleriyle giren HDP, 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kongresinin ardından çalışmalarının tümünü yeni partiye devretti.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; HDP’yi Meclis’te temsil eden iki milletvekili; partinin eski eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da söz konusu kararın ardından Yeşil Sol Parti’ye geçti. Bu geçişle birlikte Meclis’te HDP milletvekili kalmadı.

Buldan ve Sancar da Yeşil Sol Parti'ye geçti

HDP’nin o dönemki eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden katıldı. Yeşil Sol Parti’den seçilen 57 milletvekili arasında bulunan iki eş genel başkan ittifak yasası doğrultusunda kayıtlarını HDP Milletvekili olarak yaptırdı.

HDP’nin Meclis’teki varlığını sürdürmek ve kapatma davası sonuçlanana kadar partinin Eş Genel Başkan düzeyinde temsiliyetini sağlamak adına alınan bu karar sonucu Meclis’te 55 Yeşil Sol Parti, 2 HDP milletvekili görev almış oldu.

Meclis'te HDP milletvekili kalmadı

HDP’nin 27 Ağustos kongresinde aldığı partinin çalışmalarının tümünü Yeşil Sol Parti’ye devretmesi kararıyla birlikte Buldan ve Sancar da istifa ederek Yeşil Sol Parti’ye geçti.

Meclis kayıtlarındaki milletvekili sandalye dağılımı bu istifalarla birlikte değişmiş oldu. Yeşil Sol Parti’nin 55 olan milletvekili sayısı 57’ye çıkarken HDP’nin hiç milletvekili kalmadı.