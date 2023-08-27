HDP'nin olağanüstü kongresi tamamlandı: 'Güçlerimizi Yeşil Sol Parti’ye yığacağız'

HDP’nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi tamamlandı. HDP Eş Genel Başkanlıklarına Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçildi.

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarını Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, 4’üncü Olağanüstü Kongresi'ni bugün Ankara Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Eş genel başkanlık seçiminin öncesinde eski HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithar Sancar, konuşma yaptı.

'Seçimde aldığımız oy hiç birimizin kabul edeceği bir oy değildir'

"Bu kongreyi gerçekleştirirken küçük bir kongre yaptığımızın bir değişikliğe, dönüşüme gittiğimizin farkındayız ama HDP toprağa düşen cemre gibi umudun içinde filizlenen bir sevgi fidanıdır" diyen Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler her zaman şunun farkındaydık; ne yaparsak yapalım az kalır, eksik kalır. 5 yıla yakındır bu partide eş başkanlık görevini sürdürüyorum. Şimdi büyük bir değişim ve dönüşüm zamanıdır dedik. Son seçimde aldığımız oy hiç birimizin kabul edeceği bir oy değildir. Yeterli değildir, eksiktir, azdır."

'Güçlerimizi Yeşil Sol Parti’ye yığacağız'

Buldan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sancar, HDP’nin 11 yıl önce kurulan HDP'nin engellemelere rağmen yoluna devam ettiğini ve yollar tıkandığında ise yeni yollar açtığını söyledi. Sancar, “Bedellerle azimle inançla yürünen yol şimdi yeni bir aşamaya gelmiştir. Bu yeni aşama önemli sorumlulukları ve görevleri de hepimizin önüne koyuyor" dedi.

Sancar, son seçim sonuçlarına ilişkin, “Son seçimlerde aldığımız sonuçların bizleri başarılı göstermeyeceğinin farkındayız, farkındaydık" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kongre başlattığımız sürecin finali değildir. Bu kongre, başlattığımız muhasebe süreci duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi, Yeşil Sol Parti’ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradayız.

Bu kongre bir muhasebe sürecinin durağıdır, yenilenme çalışmalarının bir önemli virajdır. Önümüzde başka kongrelerde var. Yeşil Sol Parti’nin kongresi var, bu aynı şekilde bir dönemeç ve dönem olacaktır. Bu süre kongrelerle sona ermeyecektir."

Yeni eş genel başkanlar belli oldu

Konuşmaların ardından 904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, yeni eş genel başkanlar seçildi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu.

Uzun yıllardır HDP’nin çeşitli kademelerinde görev alan Sultan Özcan, son olarak HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobanê Davası'nın avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.