HDP'de kongre günü: Yeni eş genel başkanları seçilecek

HDP'nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi Ankara’da, Dünya Ticaret Merkezi’nde başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, bu kongreyle çalışmalarını askıya alacak.

Kongrede yapılacak seçimle HDP MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol MYK üyesi Cahit Kırkazak, partinin eş genel başkanları olarak göreve gelecek. Kongrede ayrıca partinin tüzüğünde, parti meclisi üye sayısının azaltılması gibi bazı değişiklikler yapılacak.