YSP'nin seçim bürosu açılışında 12 müzisyen gözaltına alındı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim irtibat bürosu açılışlarına katılan 12 müzisyen gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ve aralarında Sertan Özdemir, Şakir Yiğit Özdemir, Cemal Emen, Rıdvan Kaya, Fatime Tandoğan, Eyüp Azrak, Gökhan Gönlüaçık ve Kadir Yasin Temur’un bulunduğu 12 müzisyen, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Müzisyenler, “örgüt propagandası” yapmakla suçlanıyor.