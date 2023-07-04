YSP'li Beştaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

2016 Nisan ayında Anayasa’da yapılan geçici düzenleme ile milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrası gözaltına alınan ve sonrasında hakkında “örgüt üyeliği” suçlaması ile dava açılan Beştaş'ın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Beştaş katılmazken, avukatı Mehdi Özdemir hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, duruşmada, müvekkilinin Erzurum'dan yeni dönemde milletvekili seçildiğini kaydeden avukat Mehdi Özdemir, müvekkilinin yeniden yasama dokunulmazlığını kazandığını belirtti. Özdemir, Beştaş’ın yargılamasının durdurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, talebi değerlendirmek üzere duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.