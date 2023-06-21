YSP'li Beştaş: Türkiye'nin SİHA saldırılarından BM de sorumlu

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan Beştaş "İktidar kazanmadı aslında. Kazanma dedikleri 1,5-2,5 puanlık fark da yeni ortakları ile birlikte toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur. Bütün dünya da Türkiye kamuoyu da biliyor ki asla adil bir seçim yapılmadı ve muhalefete karşı ilkesiz, fütursuz, sınırsız her türlü sahtekarlık ve yalan seçim çalışmalarının odağında oldu" dedi.

28’inci Yasama Döneminde Yeşil Sol Parti olarak "muhalefetin odağı" olacaklarını belirten Beştaş, "hakikatlerin gizlenmediği, yalanla mücadele edeceğimiz bir parlamento dönemi olacak" dedi.

Asgari ücret açıklaması: Rasyonel bulmuyoruz

Asgari ücrete ilişkin konuşan Beştaş "Emekçilere reva görülen 11 bin 402 lirayı kabul etmiyoruz. Milyonlarca emekçi bu asgari ücretle açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir" ifadelerini kullandı. Kendi tekliflerinin 16 bin 250 lira olduğunu hatırlatan Beştaş belirlenen asgari ücret için "Şişirilmiş verilerle, toplum nezdinde güvenilirliği tartışılan TÜİK rakamlarıyla yapılan bu değerlendirmeyi kesinlikle rasyonel bulmuyoruz. Bu para bazılarının koluna taktığı çantaya yetecek düzeyde değildir, onlarca yüzlerce kat daha fazladır" diye belirtti.

Seçim döneminde iktidarın “Kürt sorunu yoktur, biz Kürt sorununu çözdük, terör sorunu vardır” kampanyası yürüttüğünü söyleyen Beştaş "Kürt sorunu orta yerde duruyor. Kürt sorunu çözülmedi, çözdüğünü iddia edenlere bugün birkaç başlıkla yanıt vereceğim" dedi.

AKP Suriye'de operasyon için ABD ve Rusya'dan yeşil ışık alamıyor

Beştaş şunları söyledi:

"Dün bir suikast yapıldı. Nerede? Silahlı insansız hava aracıyla Kuzey Doğu Suriye'ye bağlı Kamışlo Kantonunda bir aracın içinde bulunan Kantonun Eşbaşkanı Yusra Dewrêş, Eşbaşkan Yardımcısı Lima Sivaş ve şoför Firat Tuma katledildi. Bunu biz sorarsak belki bu akşam yine aynı yayınlar yapılacak. 'Teröristler ve biz öldürdük. Biz terör ile mücadele ediyoruz'. Hayır, bu terör ile mücadele değil! Bu, uzayda da olsa Kuzey Kutbunda da olsa, dünyanın neresinde olursa olsa bir Kürdün yaşamasına tahammülsüzlüktür. Kürtlerin kendi kendini yönetmesine tahammülsüzlük ve tanımamadır. 'Her yerde bizim hedefimizsiniz' demektir. İşte Kürt sorunu budur.

AKP Kuzey Doğu Suriye'ye operasyon yapmak istiyor. Ama uluslararası mekanizmalardan, özellikle ABD ve Rusya’dan yeşil ışık alamıyor ve bu yüzden operasyon yapamıyor. Bu sefer sivillere yönelik sistematik suikastlara ve katliamlara yöneldi."

'Sadece Türkiye değil BM de sorumlu'

Bu suikastların Irak'ta ve Kuzey Suriye'de işlendiğini söyleyen Beştaş "İsveç'te, Almanya’da oluyor mu? Olmuyor! Neden? Çünkü oralarda hukuk devleti var. Buradan orayı vuramıyor ama Kuzey Doğu Suriye’yi rahatlıkla SİHA’larla vuruyor. Bir sivil kadını, demokratik bir meşruiyetle seçilmiş bir yöneticiyi ve yardımcısını SİHA ile vuruyor. Buna hukuk mu diyeceğiz, hayır diyemeyiz. Burada meşrulaştırmaya çalışıyorlar bu cinayetleri. Hukuk ne diyor? Cenevre Sözleşmesinin 4’üncü ek protokolü ne diyor? Sivil siyasetçilere yönelik, sivil nüfusa yönelik saldırıdır. Savaşlarda sivillere dokunulmaz. Silahlı değilse, bir silahlı eyleme girilmemişse o sivildir. Hele hele seçilmiş bir yöneticiyse bu sivildir. Burada insancıl hukuk belgeleri yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Beştaş "Burada sadece Türkiye sorumlu değildir, BM ve uluslararası toplum ve mekanizmalar da bundan sorumludur. Burada katledilen Kürtlerdir, Kürt kadınlardır. Kadınların hedef seçilmesi de ayrıca tartışılmalıdır" dedi.

İktidara seslenen Beştaş "IŞİD’e karşı bugüne kadar Suriye’de hangi operasyonu yaptınız? Buradan resmi olarak yetkililere soruyorum. Bağdadi'yi ABD vurdu sizin sınırın ötesinde görüş mesafesinde. Size haber vermeden vurdu çünkü size güvenmiyordu" dedi. Beştaş "IŞİD’e, uluslararası barbarlığın simgesi olan bir örgüte tek bir operasyon yapmayacaksınız ama gidip demokratik siyaset yapan, sivil siyaset yapan, halkların oylarını alan kişiyi kendi ülkeniz dışında katledeceksiniz. İşte bu tam da Kürt düşmanlığıdır bu" diye konuştu.

'Yerel seçimlerde niye aday çıkarmayalım?'

"Yerel seçimlerde aday çıkaracak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Beştaş "Kendi adayımızı çıkarmak için karar almamıza gerek yok. Aksini yapar da çıkarmazsak karar alırız. Bunu dün birkaç yere söyledik. Biz niye aday çıkarmayalım, biz bir partiyiz. İddiamız büyük; muhalefetin odağı olacağız ve Türkiye’de demokratik bir muhalefeti yükselteceğiz. Adayımızı çıkarmama gibi bir durum yok. İstanbul’da biz milyonlarca oy alıyoruz, Ankara’da da yüzbinlerce oy alıyoruz. Partinin işleyişi ve seçimlerin önemi nedeniyle aday çıkarırız. Tabii ki partimizin yetkili kurulları yeni gelişmeler olursa bunu değerlendirir, varsa çıkarmama ihtimali o zaman açıklanır. Ama şu an bizim parti kurullarımızda bu tartışılmamış, söz konusu edilmemiş. Biz şu anda konferansa ve kongremize yoğunlaşmış durumdayız" dedi.