Bakan Şimşek'ten HDP sorusuna yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP’nin hesaplarına bloke kararını reddetmesine ilişkin açıklama yaptı.
AKP Meclis Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu cevaplayan Şimşek, “İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar” dedi.
Ne olmuştu?
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.
Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.