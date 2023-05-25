YSP'den milletvekili seçilen Parlak'a PKK soruşturması

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'den Hakkâri milletvekili seçilen Vezir Coşkun Parlak'ın, PKK'ye ilişkin bir soruşturma kapsamında şüpheli bulunan 20 kişinin arasında bulunduğunu açıkladı.

Beş ilde yürütülen soruştuma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin aranmasına devam edildiği belirtirken, aralarında Parlak'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında ise işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde eylem/faaliyette bulunma ve bu yapılanmaya Finans Temin Etmen suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada; Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu-hükümlü bulunan şahıslara örgütsel bağlılıklarını devam ettirmek amacıyla mali yardımda bulundukları tespit edilerek elde edilen deliller (Tahsilat Makbuzları, MASAK Raporları, HTS kayıtları ve Sosyal Medya) kapsamında; Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şahıs hakkında soruşturma başlatılmış olup, 25.05.2023 tarihinde İstanbul, Van, Mardin, Kars ve Diyarbakır illerinde altı (6) şüpheli şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş olup 5 şahıs yakalanmış, 1 şahsın aranmasına devam edilmektedir. Diğer on üç (13) şüpheli hakkında işlemler devam etmektedir.

Ayrıca dosya kapsamında bir şüphelinin (V.C.P.) 14.05.2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili genel seçiminde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Hakkâri ilinden milletvekili seçildiği tespit edilmiş, dosyası ile ilgili işlemler Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir."