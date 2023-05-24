Erdoğan'ın danışmanı, Kılıçdaroğlu'na oy veren 13 ili 'PKK bağlantılı' ilan etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Ayhan Ogan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüksek oy veren Doğu ve Güneydoğu illerini "PKK bağlantılı" ilan etti.

Ogan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım” ifadelerini kullandı. Oğan’ın tweetinde paylaştığı tabloda ise HDP’nin etkin olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 13 il yer aldı. Tabloda, söz konusu illerden 2018’de CHP’nin aldığı oy ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranları gösterildi.

'Böyle bir trollük görmedim ben'

Ogan’ın yaptığı paylaşıma bu sabah Halk TV’de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında yorumlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu beyefendi (Ayhan Ogan) cumhurbaşkanı başdanışmanı. Burada illet var; ‘Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi, PKK ile ne alakası var canım’ diyerek aşağıda ne demek istiyor biliyor musun? Benim Vanlı, Ardahanlı hemşerilerime PKK’lı diyor. Kılıçdaroğlu’na oy verenler PKK’lı! Şu şahsiyet bu imam-cemaat meselesi. Bu aklı yüklüyor ekibine. Böyle bir trollük görmedim ben” İfadelerini kullandı.