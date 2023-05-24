Erdoğan'ın 'montaj' ısrarı hatırlattı: 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' ne yapar?

Seçim yarışında öne çıkan, politikalar ve vaatler değil montajlı videolar ve kasetler oldu. İktidar, seçmen algısını gerçek dışı unsurlarla değiştirmeyi amaçladığı girişimlerini tüm yalanlamalara rağmen ısrarla sürdürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk tur öncesinde düzenlediği mitinglerde, Millet İttifakı'nın seçimler için yayımladığı "Haydi" isimli kampanya filmine montajla eklenen PKK görüntülerini izlettirmişti. Montajlanan videoda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına Murat Karayılan dahil bazı PKK liderlerinin görüntüleri eklenmişti.

Muhalefetin yalanladığı görüntüler önceki akşam TRT yayınında Erdoğan'a yeniden soruldu. Erdoğan ise verdiği yanıtta, "Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde, ama montaj, ama şu, ama bu... Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadelerini kullandı.

'Montaj' eleştirilerine 'terör' suçlaması

Erdoğan'ın açıklaması muhalefet ve kamuoyu tarafından 'montaj itirafı' olarak yorumlandı. Videonun PKK tarafından üretildiğini ima eden Erdoğan'ın açıklamaları ise 'dezenformasyon' eleştirilerine yol açtı.

Erdoğan'ın video ısrarı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı'na da fazla mesai yaptırdı. Önce kurumun başkanı Fahrettin Altun, 'montajcı' eleştirilerine Twitter'dan verdiği yanıtta muhalefeti 'terörle' suçlayarak "Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Dezenformasyon suçu' nedir? Türk Ceza Yasası'na eklenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu ile 'endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya' yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. 'Cumhurbaşkanına hakaret' düzenlemesinin yerini 'dezenformasyon yasası' ekonomik kriz, deprem, seçim ve birçok başlıkta gazeteciler başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına dayanak oldu.

'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' ne yapar?

Bünyesinde 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' merkezi bulunan ve yayınladığı bültenlerle gerçek dışı bilgileri tespit ettiğini iddia eden İletişim Başkanlığı, montaj olduğu zımnen kabul edilen ve gazeteciler tarafından yanlışlığı tespit edilen video karşısında sessizliğe büründü. Merkezin seçime ilişkin yayınladığı son iki bültende Millet İttifakı temsilcilerinin PKK ve Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerini incelemiş, hepsinin 'dezenformasyon' içerdiği sonucuna varmıştı. Ayrıca kurum 'dezenformasyon bülteni'ni yayımladığı şubat ayından bu yana incelediği içeriklerden 8'inde fotoğraf ve videoların montajlandığını saptamıştı.

'Dezenformasyon Bülteni'nde incelenen içeriklerden bazıları - “Bir yargı mensubunun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gönderildiği” iddiası - ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından ortaya atılan “Hükümet 2003, 2006 ve 2013 yıllarında Öcalan’ı hapisten çıkarmaya çalıştı, CHP karşı çıktı” iddiası - “16 Kentte Millet İttifakı yasağı getirdiler" iddiası

Saatler sonra iktidara yakın gazetecilerden Nedim Şener ve AKP'den milletvekili seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu, montajlı videolara yenilerini ekledi. Star gazetesi bu görüntüleri 'Algı operasyonuna cevap' başlığıyla haberleştirdi. Altun da 'Montaj değil gerçek' mesajıyla paylaştı. Altun'un mesajı sosyal medyada on binlerce sahte kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlarla 'Türkiye gündemi'nde birinci sıraya oturdu.

Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından AKP binaları önüne siyah çelenk bırakan muhalefet, konuyu yargıya taşıyarak, Erdoğan ile sahte videoyu hazırlayanlar ve yayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dezenformasyon itirafını görmezden İletişim Başkanlığı'nın ardından yargının bir soruşturma başlatıp başlatamayacağı henüz bilinmiyor.

'Montaj değil gerçek'ten çark ettiler

Dün Sivas'ta konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı tepkilerin ardından gerçek olduğunu savunduğu videolar hakkında "CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın söylem değişikliğine bakanlar ve yardımcıları da koştu. Habertürk ekranlarına art arda çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum benzer açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum montajı savunurken "Görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre bir önemi yok. Tartışılacak konu değil ki" ifadelerini kullandı.

Kalın ise "Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu” dedi.