Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Montajcı sahtekar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Ben tam anlayamadım. Kim ne ile video çekmiş" sorusuna, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürerek yanıt verdi.

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "montaj" itirafında bulunduğu bu sözlerinin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yaparak "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" diye belirtti.