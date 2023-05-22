Kılıçdaroğlu: Maskeler düştü, seçim sıfırdan başlıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura ilişkin yaptığı paylaşımda "Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır" diyerek sandığa gitme çağrısında bulundu.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

'Tüm maskeler düştü'

Kılıçdaroğlu paylaşımında "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" diye belirtti.